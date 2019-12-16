Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak Ve Manisa Bulvarı\'nın Bir Kısmına Yarın 3 Saat Elektrik Verilemeyecek

Lefkoşa, 16 Aralık 19 : Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
(HUR/ÖK)
Lefkoşa, 16 Aralık 19 : Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı\'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Lefkoşa, 16 Aralık 19 : Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı'nın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
(HUR/ÖK)