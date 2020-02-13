Güzelyurt Kaymakamlığı Uyardı: “çamurova Atış Alanında Bugün Atış Var, Bölgeye Girmek Yasak”

Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Güzelyurt Kaymakamlığı, bugün ve yarın Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacağını; kara, deniz ve havadan bölgeye girmenin yasak olduğunu duyurdu.
(DOĞ/GÜL)
Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Güzelyurt Kaymakamlığı, bugün ve yarın Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacağını; kara, deniz ve havadan bölgeye girmenin yasak olduğunu duyurdu.
Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Güzelyurt Kaymakamlığı, bugün ve yarın Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacağını; kara, deniz ve havadan bölgeye girmenin yasak olduğunu duyurdu.
(DOĞ/GÜL)