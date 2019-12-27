Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl Dolayısıyla Sunulan Hizmetlerde Aksama Yaşanmaması İçin Tedbirler Aldındığını Duyurdu

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde belediye tarafından sunulan hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler alınarak, nöbetçi ekiplerin devreye konulduğunu bildirdi.

Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik hizmetleri normal programında devam ettirilecek; işyeri ve konutların evsel atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan kaldırılacak ve normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilecek, ayrıca herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Defin hizmetinin de aksamadan verilmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacıyla nöbetçi kolluk ekiplerinin görevlendirildiği de kaydedildi.

Belediye mezbahasında kesimler rutin olarak devam edecek, kesimhane 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak ve 2 Ocak Perşembe günü normal programına devam edecek.



Ayrıca, Merkez Tartı ve Cypfruvex Tartı Merkezi 1 Ocak’ta kapalı olacak, 2 Ocak Perşembe günü normal programına devam edecek.Açık Pazar 28 Aralık Cumartesi günü açık olacak.Tatil süresince oluşabilecek taleplere 0542 888 8101 numaralı telefondan cevap verileceği de kaydedildi.(ÖZ/ÖK)