banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113640
ALTIN
288.976
DOLAR
5.9484
STERLİN
7.7714
EURO
6.6308
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Boğazköy'de inşaatta hırsızlık
BOĞAZKÖY'DE İNŞAATTA HIRSIZLIK
Akacan'ın Sanal Bet davası başladı
AKACAN'IN SANAL BET DAVASI BAŞLADI

Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl Dolayısıyla Sunulan Hizmetlerde Aksama Yaşanmaması İçin Tedbirler Aldındığını Duyurdu

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde belediye tarafından sunulan hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler alınarak, nöbetçi ekiplerin devreye konulduğunu bildirdi.

Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl Dolayısıyla Sunulan Hizmetlerde Aksama Yaşanmaması İçin Tedbirler Aldındığını Duyurdu

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde belediye tarafından sunulan hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler alınarak, nöbetçi ekiplerin devreye konulduğunu bildirdi.

27 Aralık 2019 Cuma 11:36
Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl Dolayısıyla Sunulan Hizmetlerde Aksama Yaşanmaması İçin Tedbirler Aldındığını Duyurdu

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde belediye tarafından sunulan hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler alınarak, nöbetçi ekiplerin devreye konulduğunu bildirdi.
Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik hizmetleri normal programında devam ettirilecek; işyeri  ve  konutların  evsel  atıkları  tatil  süresince  normal  program aksatılmadan kaldırılacak ve normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilecek, ayrıca herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.
Defin  hizmetinin de aksamadan verilmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacıyla nöbetçi kolluk ekiplerinin görevlendirildiği de kaydedildi.
Belediye mezbahasında kesimler rutin olarak devam edecek, kesimhane 1  Ocak  Çarşamba  günü  kapalı  olacak  ve  2  Ocak  Perşembe  günü  normal programına devam edecek.

banner317
Ayrıca,  Merkez Tartı ve Cypfruvex Tartı Merkezi 1 Ocak’ta kapalı olacak,  2 Ocak  Perşembe  günü  normal    programına  devam  edecek. 
Açık Pazar 28 Aralık Cumartesi günü açık olacak.
Tatil  süresince oluşabilecek taleplere 0542 888 8101 numaralı telefondan cevap verileceği de kaydedildi.
(ÖZ/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun kullanılmak istenmesini eleştirdi
KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun kullanılmak istenmesini eleştirdi
Büyükkonuk İlkokulu’nda “İklim Değişikliği” konulu etkinlik düzenlendi
Büyükkonuk İlkokulu’nda “İklim Değişikliği” konulu etkinlik düzenlendi
İçişleri Bakanlığı, Beyköy Bölgesinde Havan Atışı Yapılacağını Duyurdu
İçişleri Bakanlığı, Beyköy Bölgesinde Havan Atışı Yapılacağını Duyurdu
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
Yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti
Yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti
Başbakan Tatar yanan oteli ziyaret etti
Başbakan Tatar yanan oteli ziyaret etti
GİAD Araç Kayıt Dairesi’nin topladığı paranın nereye harcandığını sordu
GİAD Araç Kayıt Dairesi’nin topladığı paranın nereye harcandığını sordu
Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü
Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü
Lapta’daki otel yangınında hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz otel müşterisi”
Lapta’daki otel yangınında hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz otel müşterisi”
Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi
Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim