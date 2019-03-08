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Güzelyurt Belediyesi’nden Su Projesi...

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Güzelyurt Belediyesi’nin gerçekleştireceği “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılmasına” yönelik proje kapsamında inşa edilecek 100 bin tonluk lagün sayesinde saatte 136 m³ suyun tarımsal alanda kullanılabileceği belirtildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden Su Projesi...

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Güzelyurt Belediyesi’nin gerçekleştireceği “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılmasına” yönelik proje kapsamında inşa edilecek 100 bin tonluk lagün sayesinde saatte 136 m³ suyun tarımsal alanda kullanılabileceği belirtildi.

08 Mart 2019 Cuma 14:38
Güzelyurt Belediyesi’nden Su Projesi...


Lefkoşa, 8 Mart 19 : Güzelyurt Belediyesi’nin gerçekleştireceği “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılmasına” yönelik proje kapsamında inşa edilecek 100 bin tonluk lagün sayesinde saatte 136 m³ suyun tarımsal alanda kullanılabileceği belirtildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 4 milyon Euro değerindeki projede ihaleyi yürüten Uluslararası Gökşin Firması Nisan ayında inşaata başlayacak.

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nde Arıtılan Atık Suyun yeniden kullanımı için yapılacak olan Sulama Sistemi Projesi kapsamında 3 km boyunca basınçlı sulama hatları döşenecek ve bu sayede saatte 136 m³ su tarımsal alanda kullanılabilecek.

Proje ayrıca, 100 bin tonluk lagun inşaatını da içermektedir. Böylece, yerel mahsulleri sulamak için her yıl 500 milyon litre yüksek kalite suyun güvenli bir biçimde yeniden kullanılması sağlanacaktır. Lagun inşaatının bitmesi ve su tutması ile bölgede kuş gözlem noktaları da oluşturulacak.

Narenciye sektörüne hayat verecek projenin, ürün kalitesini artırmada ve üreticilerin suyu daha ucuza kullanmasında da katkısı olacak.

ÖZÇINAR: “ÖRNEK BELEDİYE OLACAĞIZ”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Destek Ofisi’ne teşekkür ederek, uzun soluklu bir süreç sonrasında projenin hayata geçtiğine dikkat çekti. 100 bin tonluk lagun oluşturularak 120 günlük sulama kapasiteli verime dayalı bir çalışmanın ortaya çıkacağını söyleyen Özçınar, proje kapsamında 3 km’lik ishale hattı döşenerek suyun tarımsal alanlara aktarılacağını belirtti.

Geri dönüşüm alanında örnek bir belediye olma hedefinde olduklarını kaydeden Özçınar, toplumda geri kazanım düşüncesini yaygınlaştırmak istediklerini, bu yıl yağışlar verimli olsa da bunun her yıl mümkün olmayacağını, dolayısıyla her bir damlanın korunması için gerekli adımların atılacağına işaret etti.

(SEL)

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