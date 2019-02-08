Güzelyurt Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yarı Yıl Şenliği

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Güzelyurt Belediyesi çocukların Şubat Tatili sonrası okullarına yüksek enerji ve moralle girebilmeleri için “Yarı Yıl Çocuk Şenliği” düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında çocuklar için eğlence programları organize eden Güzelyurt Belediyesi, 16 Şubat Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında tüm çocukları eğlenmeye davet etti.

Güzelyurt Kapalı Çarşı’da yer alacak organizasyonda çocuklar, tüm yiyecek ve oyuncak stantlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Etkinlikte zıp zıp, trambolin, yüz boyama, sahne performansları, atlı karınca, soğuk heykeller, canlı heykel boyama, akrobasi gösterileri, illüzyon gösterileri ve yarışmalar çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Patlamış mısır, pamuk şekeri gibi yiyecek stantlarının da yer alacağı eğlencede, bisikletlerin verileceği hediye piyangosu çekilişi de yapılacak.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI