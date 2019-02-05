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Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi\'ne Gölet Ve İsale Hattı İnşa Edilecek

ÖZÇINAR:“GERİ DÖNÜŞÜM ADINA BİR ÖRNEK OLACAK”

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi\'ne Gölet Ve İsale Hattı İnşa Edilecek

ÖZÇINAR:“GERİ DÖNÜŞÜM ADINA BİR ÖRNEK OLACAK”

05 Şubat 2019 Salı 14:23
Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi\'ne Gölet Ve İsale Hattı İnşa Edilecek
ÖZÇINAR:“GERİ DÖNÜŞÜM ADINA BİR ÖRNEK OLACAK”

JOARİS: “BÖLGEDEKİ ÇİFTÇİLERİN BU PROJEDEN FAYDALANACAĞINA EMİNİM

Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış suyun, tarımsal amaçlı kullanım için gölet ve 2.75 kilometrelik isale hattı inşası için çalışmalar başladı.

Sulama Sistemi Projesi’nin başlaması dolayısıyla, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Su İşleri Dairesi Müdür Nazife Yılmaz ve Avrupa Birliği Program Destek Ofisi, Altyapı ve Çevre Bölüm Sorumlusu Alain Joaris katıldı.

TARIMDA KULLANILMAK ÜZERE YILDA 500 BİN TONLUK ARITILMIŞ SU SAĞLANACAK

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’ne yapılacak ilaveler sayesinde, tarımda kullanılmak üzere yılda 500 bin tonluk arıtılmış su sağlanacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje için 2.64 milyonluk sözleşme Aralık 2018’de Gökşin İnşaat ile imzalanmıştı.

Proje, 100 bin metre küp kapasiteli bir gölet ve 2 bin 750 metrelik, 11 çıkış noktasının yer alacağı isale hattının inşasını içeriyor. Çalışmaların 17 ayda tamamlanması öngörülüyor.

ÖZÇINAR: “SIFIR ATIK NOKTASINDAKİ ÇALIŞMALARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ”

Mahmut Özçınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, kış döneminin yağış açısından bereketli geçtiğini ancak yağış açısından bereketli olmayacak yılların da olacağını ve bu nedenle arıtılmış suyun tekrardan kullanımının çok önem taşıdığını anlattı.

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nin, günlük bin 200 ton atık su arıtma kapasitesinin bulunduğunu ancak hedeflerinin tesisin atık su arıtma kapasitesini 2019’da genişletmek olduğunu da ifade eden Özçınar, “Bütünlüklü geri dönüşüm adına bir örnek olacak. Sunun geri dönüşümü artık bir gerekliliktir” dedi.

Güzelyurt’un su akiferi üzerinde olduğunu, bu akiferin korunması gerektiğinden kanalizasyon şebekesi kurulduğunu belirten Özçınar, bugün Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nin tam kapasite ile çalıştığını ifade etti.

Tesislerin korunmasının da azami önem taşıdığını kaydeden Mahmut Özçınar, belediye olarak, yeşil atıkların geri dönüşümünü sağladıklarının, molozların yeniden kullanımı çalışmalarının devam ettiğini ve hedefleri arasında plastik ve metal atıkları için ayrıştırma tesisi kurmak olduğunu kaydeden Özçınar, “Sıfır atık noktasındaki çalışmalara örnek olmak istiyoruz” dedi.

JOARİS: “ARITILMIŞ SU, ÜRÜN GÜVENLİĞİ SAĞLADI”

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi’nden Alain Joaris ise, bölgede zaman içerisinde yeraltı su kaynaklarının tuzlandığını ve bu tuzlanmanın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, tesisin çiftçilere çok yararı olacağını çünkü sulama dönemlerinde, yağışlara bağlı olmadan, çiftçilerin güvenebilecekleri bir su kaynağı olacağını söyledi.

Arıtılmış su ile tarımsal üretimin çok başarılı bir uygulama olduğunu belirten Joaris, Avrupa’nın en çok bitkisel üretim yapılan bölgelerden biri olan İspanya’nın Murcia bölgesinde, tarımsal faaliyetlerin arıtılmış suyla yapıldığını ve arıtılmış suyu bugün ürün güvenliği sağladığını belirtti.

“Bölgedeki çiftçilerin bu projeden faydalanacağına eminim” diyen Joaris, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olma kararlılığının devam ettiğini ifade etti.

AB tarafından finanse edilen Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi 2012’de tamamlanmıştı.

(ID/FEZ) FOTOĞRAFLU

Haber: İbrahim Diran
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