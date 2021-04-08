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Güzelyurt ve Mesarya ovası ortak sulama tünelinde sona yaklaşıldı

08 Nisan 2021 Perşembe 21:00
Güzelyurt ve Mesarya ovası ortak sulama tünelinde sona yaklaşıldı
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5700 METRELİK TÜNELİN 5311 METRESİ TAMAMLANDI

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyet Güzelyurt ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli inşaatın ile ilgili gelişmeleri yerinde inceledi.

İnceleme sırasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Proje Müdürü Yusuf Şahin başta olmak üzere DSİ’den proje sorumluları, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve MAKYOL firmasının proje çalışanları hazır bulundu.

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Büyükelçi Başçeri tünelde ve şantiyede incelemelerde bulunurken yetkililerden de tünelle ilgili teknik detayları aldı. Başçeri, büyük bir özveri ve özenle, 24 saat vardiya usulü çalışan tüm çalışanlara gayretleri için teşekkür etti.

2018 yılı sonunda inşasına başlanılan ve 5700 metre olarak projelendirilen sulama tünelinin 5311 metresi tamamlanırken geriye 389 metrelik kazı mesafesi kaldığı bildirildi.

Tünelin  Mayıs ayında tamamlanmasının ardından ilave yapılacak çalışmalarla birlikte Toroslardan gelen suyun KKTC tarımsal sulamasında da kullanılması için önemli bir aşamanın tamamlanmış olacağı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 08.04.2021 21:05
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