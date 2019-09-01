Polis suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında iki bölgede yaptığı denetimler sonucu toplam 4 kişiyi tutukladı.
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama
Polis suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında iki bölgede yaptığı denetimler sonucu toplam 4 kişiyi tutukladı.
01 Eylül 2019 Pazar 09:55
Polisten yapılan açıklamaya göre 31.08.2019 – 01.09.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, Güzelyurt’ta 3 ve Lefkoşa’da 1 olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanmıştır.
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