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Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama

Polis suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında iki bölgede yaptığı denetimler sonucu toplam 4 kişiyi tutukladı.

Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama

Polis suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında iki bölgede yaptığı denetimler sonucu toplam 4 kişiyi tutukladı.

01 Eylül 2019 Pazar 09:55
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama

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Polisten yapılan açıklamaya göre 31.08.2019 – 01.09.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, Güzelyurt’ta 3 ve Lefkoşa’da 1 olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanmıştır.

Son Güncelleme: 01.09.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt TutuklamaLefkoşa TutuklamaKktc Polis Denetim
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