banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116886
ALTIN
293.443
DOLAR
5.8772
STERLİN
7.6611
EURO
6.5289
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Güzelyurt’ta bir bina çöktü!
GÜZELYURT’TA BİR BİNA ÇÖKTÜ!

Güzelyurt ve Lefke’de dere onarım çalışmaları sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki derelerin bakım-onarım çalışmaları, kaymakamlıklara istişare içerisinde sürdürülüyor.

Güzelyurt ve Lefke’de dere onarım çalışmaları sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki derelerin bakım-onarım çalışmaları, kaymakamlıklara istişare içerisinde sürdürülüyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:34
Güzelyurt ve Lefke’de dere onarım çalışmaları sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Orman Dairesi ve Su İşleri Dairesi’nden ekipler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müşavir Danışmanı Ozan Özuyanık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bugün ilk olarak Yeşilırmak deresinde bulunan demir köprünün alt kısmı, bakanlık tarafından ekskavatör desteği sağlanarak temizlendi.Ayrıca, Muhtarlık binasının dereye bakan kısmına taş destek konarak, binaya ve festival alanına su girişi engellendi.

banner317
Lefke deresi üzerinde bulunan regülatöre giden yolda oluşan tahribatın giderilmesi için taş destek yapıldı. 

Gemikonağı - Sanayi Bölgesi güzergâhında bulunan derenin temizlik çalışmaları ise devam ediyor. 

Son Güncelleme: 09.01.2020 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“mahalle Anneleri Projesi” Alan Çalışmaları Başladı
“mahalle Anneleri Projesi” Alan Çalışmaları Başladı
Prof. Dr. Günhan Erdem “Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar”
Prof. Dr. Günhan Erdem “Afete karşı hazır bir toplum haline gelmek bireysel anlamda hazırlıklı olmakla başlar”
Şehit Mustafa Orhan Belgeseli, İzleyicisiyle Buluşacak
Şehit Mustafa Orhan Belgeseli, İzleyicisiyle Buluşacak
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Palm Beach’e gelen çipuralara vatandaşlardan yoğun ilgi
Palm Beach’e gelen çipuralara vatandaşlardan yoğun ilgi
Bakan Nazım Çavuşoğlu Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Oktay İle Görüştü
Bakan Nazım Çavuşoğlu Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Oktay İle Görüştü
Gripten Korunmak İçin Vücut Direncinin Düşmemesine Dikkat Edilmeli
Gripten Korunmak İçin Vücut Direncinin Düşmemesine Dikkat Edilmeli
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8. Ölüm Yıldönümünde Törenlerle Anılacak
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8. Ölüm Yıldönümünde Törenlerle Anılacak
Akıncı Spehar’la Görüşmesinde “siyasi Eşitliği İçeren Hususlara Yapılan Vurgunun Rapora Yansımasının Önemli Olduğunu” Vurguladı
Akıncı Spehar’la Görüşmesinde “siyasi Eşitliği İçeren Hususlara Yapılan Vurgunun Rapora Yansımasının Önemli Olduğunu” Vurguladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim