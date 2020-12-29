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Güzelyurt'taki soygun zanlısı Mersin'de yakalandı mı?

29 Aralık 2020 Salı 21:11
Güzelyurt'taki soygun zanlısı Mersin'de yakalandı mı?
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Güzelyurt'taki soygun zanlısı Mersin'de yakalandı mı?

Geçtiğimiz yıllarda K. T. Kooperatif Merkez Bankasına ait aracı durdurarak soyduğu iddiasıyla aranan Mustafa Çetereisi'nin Mersin'de başka bir suçtan tutuklandığı iddia ediliyor.

Dublör kullanarak sahte evrakla milyonluk dükkanların devri iddiasıyla yakalanan kişilerin firari zanlı Mustafa Çetereisi ile kardeşi Bilay Çetereisi olduğu iddia edildi.

İşte konu haber :

Mersin'de tapu müdürlüğünde 1 milyon liralık dublörlü vurgun yaparken yakalandılar

MERSİN'de yurt dışında yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren şahıslar, 1 milyon liralık 2 dükkanı dublör kullanarak çete liderine devretmeye çalışırken yakalandı. Polisin operasyonla gözaltına aldığı 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerine alan şahıslar nefes kesen operasyonla yakalandı. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren çete, ardından vatandaşa benzeyen birini ayarlayarak, sahte kimlikle dükkanları kendi adamlarına sattılar. Daha sonra aralarında para yüzünden kavga çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti.

Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdikleri, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi.

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Tapu müdürlüğünde gözaltı!
Olayların ardından ellerindeki dükkanları satmaya çalışan çete üyeleri, nefes kesen operasyonla suçüstü gözaltına alındılar. Satış için tapu müdürlüğüne gelen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

2'si tutuklandı

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2'si is adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Öte yandan, çete lideri olan M.Ç.'nin dublör ile tapuda satış yapma ve gözaltına alınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre dublör ile tapuya satışa gelen M.Ç., burada dükkanları üzerine alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar, bir ara kameraları fark edince yüzlerini gizlemeye çalışıyor. Ayrıca şahısların polisler tarafından kelepçelenip, emniyete götürülme anları da kameralar tarafından görüntülendi.

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