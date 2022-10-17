banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı
Güzelyurt'ta olaylı gece
Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda uyardı
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
Kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından yakalandı
Kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi...
banner405

Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:15
Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı

Güzelyurt’ta dün gece iki grup arasında çıkan kavgada, iki kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı. Bıçaklanan bir kişi tutuklanırken kavgaya karışan diğer kişiler aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi'nde aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T. (E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ett.

Kavga sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş ederek T.Ö.T.'yi (E-50)’ sol kasık kısmından, T.Ö.T.'yi (E-43) ise sol bacağından yaraladı.

Ayrıca olay sırasında D.T. (E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.'nin (E-26) sağ kolundan hafif şekilde yaralamasına neden oldu.

Olayda yaralanan T.Ö.T. (E-50) ile T.Ö.T. (E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanırken polis diğer şahısları arıyor.

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2022 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
İthalde 3, yerlide 2 üründe limit üstü kalıntı
İthalde 3, yerlide 2 üründe limit üstü kalıntı
KKTC ile Kayseri arasındaki turizm potansiyelleri görüşüldü...
KKTC ile Kayseri arasındaki turizm potansiyelleri görüşüldü...
Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda uyardı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki ağaç ve direğe çarptı
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki ağaç ve direğe çarptı
Sağlık Turizmi Çalıştayı'na Savaşan Katıldı
Sağlık Turizmi Çalıştayı'na Savaşan Katıldı
Lefkoşa Maratonu İçin İlk Haftada 5 Bin 800 Kayıt Yapıldı
Lefkoşa Maratonu İçin İlk Haftada 5 Bin 800 Kayıt Yapıldı
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 4 aylık icraatlarını açıkladı
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, 4 aylık icraatlarını açıkladı
LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenledi
LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenledi
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim