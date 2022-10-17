Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı

Güzelyurt’ta dün gece iki grup arasında çıkan kavgada, iki kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı. Bıçaklanan bir kişi tutuklanırken kavgaya karışan diğer kişiler aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi'nde aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T. (E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ett.

Kavga sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş ederek T.Ö.T.'yi (E-50)’ sol kasık kısmından, T.Ö.T.'yi (E-43) ise sol bacağından yaraladı.

Ayrıca olay sırasında D.T. (E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.'nin (E-26) sağ kolundan hafif şekilde yaralamasına neden oldu.

Olayda yaralanan T.Ö.T. (E-50) ile T.Ö.T. (E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanırken polis diğer şahısları arıyor.