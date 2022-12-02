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Güzelyurt'ta başkasının kimliğine bürünme ve sahtrekarlıkla kayıt temini

02 Aralık 2022 Cuma 11:44
Güzelyurt'ta başkasının kimliğine bürünme ve sahtrekarlıkla kayıt temini

27.08.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta, E.Y.(E-27) işlemiş olduğu trafik suçu nedeniyle sürüş ehliyeti olmadığı halde, kendisini görevli polis memuruna başka bir şahsı olarak tanıtıp, başkasının kimliğine büründükten sonra sabit ceza ihbarnamesine sahtekarlıkla kayıt temin ettirdiği ayrıca yapılan ileri soruşturmada da söz konusu şahsın KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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