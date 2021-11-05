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Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’nde pozitif vaka!

Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği vezne bölümü 5 Kasım 2021 tarihinden 11 Kasım 2021 Perşembe gününe kadar hizmet veremeyecek.

05 Kasım 2021 Cuma 12:43
Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi’nde pozitif vaka!

Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada vezne bölümünde çalışan bir personelin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle söz konusu şubenin bordro ve vezne servislerinin 5 Kasım 2021 tarihinden 11 Kasım 2021 Perşembe gününe kadar hizmet veremeyeceği duyuruldu.

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Belirtilen süre içerisinde prim ödemek isteyen işverenler, primlerini ssd.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebileceği gibi bu ödemelerini Sosyal Sigortalar Dairesine bağlı Lefkoşa, Mağusa, Girne , Lefke ve İskele adreslerinde yer alan bölgesel kuruluşlardan da gerçekleştirebilecek.

Güzelyurt Bölge Amirliği’nde tahsilat ve ödemeler dışındaki diğer hizmetler kesintisiz olarak devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Sosyal Sigortalar DairesiPozitif Vaka
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