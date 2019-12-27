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Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü’ne bahçe tipi traktör hibe edildi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kalkınma Bankası, Creditwest Bankası ve SEHA Şirketi işbirliğinde alınan bahçe tipi traktör, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümüne hibe edildi.

Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü’ne bahçe tipi traktör hibe edildi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kalkınma Bankası, Creditwest Bankası ve SEHA Şirketi işbirliğinde alınan bahçe tipi traktör, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümüne hibe edildi.

27 Aralık 2019 Cuma 13:13
Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü’ne bahçe tipi traktör hibe edildi

Hibe amaçlı, Lise’nin bahçesinde düzenlenen törene, Başbakan Ersin Tatar ve bazı bakanlar ile milletvekilleri de katıldı.

TATAR: “GENÇLERE  İMKÂN  YARATMAK GÖREVİMİZ”

Başbakan Ersin Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye’den su gelmesiyle ülkedeki tarımsal faaliyetlerin daha da bir önem kazandığını ifade etti.

Ülkede bugün tarımsal faaliyet için su, toprak ve teknolojinin bulunduğunu ancak bilinçli çiftçinin tamamlayıcı faktör olduğunu kaydeden Tatar, “Gençlere bu imkânı yaratmak bizim görevimizdir” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “GIDA GÜVENCESİ DAHA DA ÖNEM KAZANDI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün tarım ve suyun stratejik öneme sahip olduğunu, Dünya nüfusunun 8,5 milyarı bulması, tarım arazilerinin günden güne azalmasıyla gıda güvencesinin daha da önem kazandığını söyledi.

Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümünün, tarımsal verimliliğin ve gıda güvenliğinin iyileşmesine yardımcı olacak elemanların yetiştirilmesi düşüncesiyle 2010’da kurulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bugün bu vizyona katkıda bulunduğunu görmek memnuniyet vericidir” dedi. 


OĞUZ: “ÜLKENİN GELECEĞİ TARIM OLACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, toprağa ve emeğe sahip çıkmanın, geleceğe sahip çıkma anlamı taşıdığını, bu nedenle genç nesillere tarım alanında kendilerini geliştirmek için gereken imkânları sunmak gerektiğini söyledi.

Türkiye’den su getirilmesiyle toprağın değerinin daha da arttığını kaydeden Dursun, “Ülkenin geleceği tarım olacak” dedi.

KELLE: “ÜLKE TEMELİ VE GELECEĞİ TARIMA, TOPRAĞA BAĞLIDIR” 

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kelle, eski Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Erkut Şahali’ye traktörün alımı sürecinde ortaya koydukları destekten dolayı teşekkür etti.

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Bugün bazı yerlerde enerji için savaşlar yapıldığını, gelecekte gıda ve su güvencesinin savaş nedeni olabileceğini, gıda ve su güvencesi için hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Kelle, “Ülke temeli ve geleceği tarıma, toprağa bağlıdır” dedi.

BÜRÜNCÜK

Güzelyurt Meslek Lisesi Müdürü Koray Bürüncük, hibe edilen traktör için katkıda bulunan tüm kesimlere teşekkür etti. 

ULUŞAN

Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü Zümre Başkanı Cenk Uluşan da, tarım bölümünün tarım alanında teknik eleman yetiştirmek hedefiyle 2010’da açıldığını anlattı.

Uluşan, Güzelyurt Meslek Lisesi bünyesinde eğitim amaçlı narenciye, zeytin bahçeleri, bitki yetiştirme seraları, patates ve tahıl yetiştirilen tarlalar bulunduğunu kaydetti.

AKMERCAN

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Akmercan, tarım alanında teknolojinin takip edilerek politika geliştirilmesi gerektiğini, bilginin tarımsal üretimde çok önemli bir yer tuttuğunu, arazi ve sermayenin arzu edilen tarımsal verimliliği tek başına sağlayamayacağını söyledi.

MAZHER ZAHEER 

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise, ekonominin temelinin tarım olması gerektiğini, güçlü bir tarım sektörünün krizlerin aşılmasını çok daha fazla kolaylaştıracağını söyledi.

POLAT

SEHA LTD Yöneticisi Faruk Polat da,  tarım ve elektronik alanında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde eğitim almaya hak kazanan Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerine burs vereceğini kaydetti.


 

Son Güncelleme: 27.12.2019 16:36
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım BölümüBahçe Tipi Traktör
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