Güzelyurt – Lefkoşa yolunda kaza

Güzelyurt – Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Güzelyurt - Lefkoşa çift şeritli anayolu üzerinde, yönetimindeki HP 223 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Hasan Sariler (E-28), Mevlevi Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkarak banket kenarında bulunan toprak sete aracının ön kısmı ile çarpıp takla attı.
Güzelyurt – Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.