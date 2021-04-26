Güzelyurt – Lefkoşa yolunda kaza

Güzelyurt – Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Güzelyurt - Lefkoşa çift şeritli anayolu üzerinde, yönetimindeki HP 223 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Hasan Sariler (E-28), Mevlevi Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkarak banket kenarında bulunan toprak sete aracının ön kısmı ile çarpıp takla attı.



Kaza sonucu yaralanan Hasan Sariler’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.