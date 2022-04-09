Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 2 yaralı

Bugün saat 09.50 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun The American Future College yakınlarında, Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Mohammed Aimuanmwosa Garuba yönetimindeki ZNY 870 ile yine aynı istikamete doğru seyreden 25 yaşındaki Safar Najarov yönetimindeki MZ 058 plakalı araçlar çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan MZ 058 plaklı araç orta refüje çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan MZ 058 plakalı araç sürücüsü Safar Najarov ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Amir Shakerifard kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin soruşturması devam ediyor.