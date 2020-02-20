Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği imar planı istedi

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Berk Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, imar planının şehirlerin doğru gelişmesi için çok önemli bir yol haritası olduğunu kaydederek, “Güzelyurt kent merkezinin geleneksel dokusunun korunması, 1. ve 2. derece tarımsal arazilerin üretim politikalarına paralel ele alınması, kamusal ve yeşil alanların tasarlanması gerekmektedir” dedi.
Konu ile ilgili Güzelyurt Belediyesi ve İçişleri Bakanlığını göreve davet eden Büyükoğlu, dernek olarak, yapılacak tüm çalışmalara yapıcı her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı.