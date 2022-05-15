Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Batuhan Beyatlı oldu

Dernekten yapılan açıklamaya göre Güzelyurt’un, tarihi, kültürel, turistik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak hedefi doğrultusunda çalışan, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Geçen hafta cumartesi günü Güzelyurt’ta, yapılan Genel Kurul’da, derneğin yetkili organları belirlendi.
2022–2024 yılları arasında görev yapacak Yönetim Kurulu şöyle:
Açıklamada, Derneğin yeni dönemde, Güzelyurt ile ilgili sosyal, çevresel ve kültürel faaliyet yapmayı planlamakta olduğu da belirtildi.