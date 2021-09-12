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Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği 7 gün boyunca kapalı

İçişleri Bakanlığı, Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıktığından dolayı 7 gün boyunca kapalı olacağını açıkladı.

12 Eylül 2021 Pazar 12:36
Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği 7 gün boyunca kapalı

Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde:

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“İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak tedbir amaçlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimiz, 13 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir.

Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinde Devir ve İpotek işlemleri için randevu almış veya yeni işlem yapacak olan tüm vatandaşlarımızın bu işlemleri için Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğine başvurmalarını önemle rica ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği
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