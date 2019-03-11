Güzelyurt Kaymakamlığından uyarı

Güzelyurt Kaymakamlığı 12-13-14 Mart tarihlerinde Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış Bölgesinde hava savunma silahları ile atış yapılacağını duyurarak belirtilen saatlerde, bölgelere girilmemesi gerektiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, atış yapılacak 12 Mart’ta 14:00-17:00 saatlerde, 13-14 Mart’ta 09:00-17:00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi.

Bölgeler şöyle:

“a. Batıda: Kum tepe 1100 m. kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 m Batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı, b. Doğuda: Yayla mezrası-İkişehitler Köyü uzanımı hattının 500 m. batısı, c. Kuzeyde:Güzelyurt Deresi 1000 m. Güneyi ve uzanımı hattı, ç. Güneyde; Kumköy Helikopter Pistinden denize giden yolun 500 m. kuzeye uzanımı hattı, d Batıda; Kum tepe 1100 m. kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 m Batısı arasında kalan deniz . kıyısı hattından denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan.”

