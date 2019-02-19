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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru

19 Şubat 2019 Salı 09:35
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde patlamamış mühimmatların bulunarak imha edildiğini ancak yerleri tespit edilemeyen mermiler de olduğunu belirterek, uyarı yaptı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 04-14 Şubat tarihleri arası Mevlevi bölgesinde havan atışları yapıldığını anımsatarak, patlamamış mühimmatlar için arama yapıldığını ve bulunanların yerinde imha edildiğini belirtti.

Orakcıoğlu, yerleri henüz tespit edilemeyen patlamamış mermilerin bulunduğu uyarısında bulundu.

 

Son Güncelleme: 19.02.2019 12:45
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