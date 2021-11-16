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Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan önemli duyuru!

Mevlevi bölgesinde yerleri tespit edilememiş patlamamış mühimmat olduğu belirtilerek, Mevlevi Atış Alanı’nın girilmesi yasak bölge ilan edildiği duyuruldu.

16 Kasım 2021 Salı 14:30
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan önemli duyuru!

Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 1-12 Kasım tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde yapılan atışlarda tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmat olduğu bildirildi. 
Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek mühimmatın imha edilene kadar atışların yapıldığı, her biri 50 cm uzunluğunda beyaz boyalı, taşlarla yazılmış A, T, Z, U gibi harf ve sembollerin çizi olduğu tepe hattına hiçbir amaçla giriş yapılmaması gerektiği kaydedildi. 
Arazide bulunan patlamamış mühimmatın patlatma mekanizmasının kurulu olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle Mevlevi Atış alanının girilmesi yasak bölge ilan edildiği vurgulandı. 

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Açıklamada, bölgede ne olduğu anlaşılamayan veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edildiğinde 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’na bildirilmesi gerektiği belirtildi. 

 

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Son Güncelleme: 16.11.2021 16:21
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