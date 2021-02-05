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Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru

Güzelyurt’taki Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda 15-19 Şubat ve 22-26 Şubat tarihleri arasında topçu atışları yapılacağından bazı bölgelere giriş yasak olacak.

05 Şubat 2021 Cuma 10:45
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru
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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu tarihlerde 08.00 ile 18.00 arası tehlikeli ve girişi yasak ilan edilen bölgeler şöyle:

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“Batıda Yuvacık köyü 500 metre Güneydoğusu –Kalkanlı 700 metre doğusu, Karpaşa hattının doğusu. Doğuda Yumrut-Tepeyayla mevkii-Kalkanlı köyü batısı. Güneyde Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusunda-Mevleci köyü 500 metre hattının kuzeyi. Kuzeyde Karpaşa-Özhan köyü-Kılıçarslan köyü 700 metre güneyinden geçen hattın güneyi”

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Son Güncelleme: 05.02.2021 12:54
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Kaymakamlığı
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