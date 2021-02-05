Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu tarihlerde 08.00 ile 18.00 arası tehlikeli ve girişi yasak ilan edilen bölgeler şöyle:

“Batıda Yuvacık köyü 500 metre Güneydoğusu –Kalkanlı 700 metre doğusu, Karpaşa hattının doğusu. Doğuda Yumrut-Tepeyayla mevkii-Kalkanlı köyü batısı. Güneyde Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusunda-Mevleci köyü 500 metre hattının kuzeyi. Kuzeyde Karpaşa-Özhan köyü-Kılıçarslan köyü 700 metre güneyinden geçen hattın güneyi”