Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Fasıl 76, Zeytin ve Başka Ürünleri Koruma Yasası’nın 2 (1) maddesinin verdiği yetki kullanılarak, Güzelyurt İlçesi’ne bağlı köylerde erkenci zeytinlerin 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, yerli zeytinlerin 10 Eylül Cuma gününden itibaren toplanmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Fasıl 287 Kırbekçileri Yasası’nın 44 (1) maddesinin verdiği yetki kullanılarak, harup toplama tarihinin de 23 Ağustos Pazartesi günü olarak tespit edildiği ilan edildi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerden önce zeytin ve harup toplamaya başlayan kişiler hakkında kanuni işlem yapılacağı bildirildi.