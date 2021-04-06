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Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru

Güzelyurt Kaymakamlığı, 6-15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda top atışı yapılacağını duyurdu.

06 Nisan 2021 Salı 08:45
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru
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Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 08.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle belirtilen bölgeler “tehlikeli ve yasak bölge” ilan edildi.

Yasak ilan edilen bölgeler şöyle;

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a. Batıda: Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattının doğusu

b. Doğuda: Tutukçu T. - Gürkan Burnu hattının batısı,

c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Soğan T. 500metre doğusu hattının kuzeyi,

d. Kuzeyde: Kalkanlı 700 metre doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne KaymakamlığıMevleviTop Atışı
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