Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan duyuru

Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 08.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle belirtilen bölgeler “tehlikeli ve yasak bölge” ilan edildi.

Yasak ilan edilen bölgeler şöyle;

a. Batıda: Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattının doğusu

b. Doğuda: Tutukçu T. - Gürkan Burnu hattının batısı,

c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Soğan T. 500metre doğusu hattının kuzeyi,

d. Kuzeyde: Kalkanlı 700 metre doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.