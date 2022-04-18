banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
Hava yarın ve Çarşamba günü serin ve nemli olacak
Sağanak bekleniyor
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği sınır değerleri aşıldı
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği...
Pilli: “170 milyon TL’lik yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldı”
“Bu yıl ilaç sıkıntısı yaşanmayacak”
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Korkunç trafik kazası
banner405

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplanarak,  yangın risklerine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili kararlar aldı.  

18 Nisan 2022 Pazartesi 16:00
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Güzelyurt Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar şöyle:
“İlçe sınırlan içerisinde bulunan Elektrik Kurumu'na ait elektrik trafolarının bulunduğu alanların temizliğinin yapılması, elektrik kablolarına temas eden ağaç dallarının budanması için gereken çalışmaların yapılması, Güzelyurt Belediyesi'ne ait çöplük alanlarının yangın riskini ortadan kaldıracak şekilde temizlenmesi, anayolların ve köy bağlantı yollarının kenarlarında yangına sebep olabilecek kuru ot vs. temizliğinin yapılması, orman alanı içerisindeki iletim hatlannın altında bulunan ağaçların kesilmesi ve iletim hatlarının altında yangın koruma şeridinin oluşturulması, yaz döneminde Orman Dairesi sorumluluğunda özellikle hafta sonları hazırda bulunacak şekilde nöbetçi lobet üstü bir iş makinasının şoförü ile birlikte bekletilmesi, meskun bölgelerde boş arsa ve arazilerdeki otların belediye veya ilgili mal sahipleri tarafindan temizlenmesi, orman alanları içerisindeki orman yangın şeritlerinin temizliğinin yapılması, dere yatakları içerisinde yangına sebebiyet verebilecek otların belediye ve kaymakamlık iş birliği ile temizlenmesi, Polis Müdürlüğünce zirai araçların muayenelerinin yapılması, Orman Dairesi, Polis Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yangına müdahale edecek araçların bekleme alanlannın belirlenerek sevk ve idare hangi kurumda ise gerekli planlamanın yapılması.”

banner341
Toplantı Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu başkanlığında Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, GKK 2. P. Alay Komutanı Oğuz Akgüre, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Güzelyurt İtfaye Bölge Amiri Naci Ertok, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürü Savaş Başsın, Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amiri Ceyhun Saygınel, Orman Dairesi Güzelyurt Bölge Amiri Salih Karalıgil ve Kaymakam Muavini Fatma Akartürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2022 09:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
Özçelik: “Basına yapılan açıklamada imzam yok”
Özçelik: “Basına yapılan açıklamada imzam yok”
Atun’dan açıklama…
Atun’dan açıklama…
Kıb-Tek ile El-Sen arasında imzalanan anlaşma…
Kıb-Tek ile El-Sen arasında imzalanan anlaşma…
Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti
Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti
Haftalık itfaiye raporu açıklandı: 18 yangın meydana geldi. Zarar yaklaşık 1 milyon 231 bin 150 TL
Haftalık itfaiye raporu açıklandı: 18 yangın meydana geldi. Zarar yaklaşık 1 milyon 231 bin 150 TL
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama…
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama…
Tatar, ülkede Covid-19 vakalarındaki düşüşle ilgili açıklama yaptı
Tatar, ülkede Covid-19 vakalarındaki düşüşle ilgili açıklama yaptı
Özersay: “Hükümetin eli taşın altında değil, vatandaşın cebindedir”
Özersay: “Hükümetin eli taşın altında değil, vatandaşın cebindedir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim