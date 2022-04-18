Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Güzelyurt Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar şöyle:

“İlçe sınırlan içerisinde bulunan Elektrik Kurumu'na ait elektrik trafolarının bulunduğu alanların temizliğinin yapılması, elektrik kablolarına temas eden ağaç dallarının budanması için gereken çalışmaların yapılması, Güzelyurt Belediyesi'ne ait çöplük alanlarının yangın riskini ortadan kaldıracak şekilde temizlenmesi, anayolların ve köy bağlantı yollarının kenarlarında yangına sebep olabilecek kuru ot vs. temizliğinin yapılması, orman alanı içerisindeki iletim hatlannın altında bulunan ağaçların kesilmesi ve iletim hatlarının altında yangın koruma şeridinin oluşturulması, yaz döneminde Orman Dairesi sorumluluğunda özellikle hafta sonları hazırda bulunacak şekilde nöbetçi lobet üstü bir iş makinasının şoförü ile birlikte bekletilmesi, meskun bölgelerde boş arsa ve arazilerdeki otların belediye veya ilgili mal sahipleri tarafindan temizlenmesi, orman alanları içerisindeki orman yangın şeritlerinin temizliğinin yapılması, dere yatakları içerisinde yangına sebebiyet verebilecek otların belediye ve kaymakamlık iş birliği ile temizlenmesi, Polis Müdürlüğünce zirai araçların muayenelerinin yapılması, Orman Dairesi, Polis Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yangına müdahale edecek araçların bekleme alanlannın belirlenerek sevk ve idare hangi kurumda ise gerekli planlamanın yapılması.”



Toplantı Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu başkanlığında Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, GKK 2. P. Alay Komutanı Oğuz Akgüre, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Güzelyurt İtfaye Bölge Amiri Naci Ertok, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürü Savaş Başsın, Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amiri Ceyhun Saygınel, Orman Dairesi Güzelyurt Bölge Amiri Salih Karalıgil ve Kaymakam Muavini Fatma Akartürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.