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Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: “Hayvanlar sokaklarda can çekişerek ölüyor”

 Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Güzelyurt sınırları içerisinde hayvanların, sokaklarda can çekişerek, hastalıktan öldüğünü savundu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:45
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: “Hayvanlar sokaklarda can çekişerek ölüyor”
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Yeni kurulan dernekten yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt sınırları dâhilinde, gerek yaralanan, gerek hasta olan, gerekse de kene, pire yüklü hastalıklı hayvanların sokaklarda kaderlerine terk edildiği belirtildi.

Ülkenin diğer ilçelerinde belediyelerin üstlendiği bu görevi, Güzelyurt bölgesinde yıllardan beridir duyarlı birkaç insanın üstlendiği ifade edilen açıklamada, belediyenin ise şehri süslemek, çiçek ekmekle meşgul olduğu öne sürüldü.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgesinde, barınakların yıllardan beridir faaliyette olduğu, sokakta yaşam süren canlıların tedavilerinin ve kısırlaştırmalarının da belediyeler tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, “Güzelyurt bölgesinde ise hayvanlarla ilgili belediyenin hiçbir faaliyeti ne yazık ki yok” görüşü savunuldu.

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Diğer ilçelerde, sokak hayvanları yaralandığı veya hastalandığı zaman, vatandaşlar tarafından belediyelerin arandığı ve belediyelerin müdahalesiyle hayvanın kliniklerde tedaviye alındığı kaydedilen açıklamada, “Güzelyurt bölgesinde ise hayvanlar sokaklarda ölüyor. Hayvanlarla ilgili belediyeyi arayan vatandaşlara, belediyenin böyle bir faaliyeti olmadığı söyleniyor” iddiasında bulunuldu.

Güzelyurt’ta sokak hayvanlarıyla ilgili belediye ve diğer yetkili birimlerin acilen göreve davet edildiği açıklamada, “Canlılar sokaklarda perişan olurken, bekleyecek veya kaybedecek bir günümüz dahi yoktur” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 17.05.2021 12:58
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