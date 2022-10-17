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Güzelyurt halkı, Osman Bican’ı bağrına bastı

17 Ekim 2022 Pazartesi 23:32
Güzelyurt halkı, Osman Bican’ı bağrına bastı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Genel Başkan Tufan Erhürman ile birlikte Güzelyurt Sanayi Bölgesi ve Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti. Güzelyurtlu yurttaşların büyük sevgisiyle karşılaşan Bican, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçireceği projeleri yurttaşlarla paylaşma fırsatı buldu. İlk olarak sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Bican, ardından bölgedeki esnafı da gezdi, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Bölgede artık değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Güzelyurtlu yurttaşlar, Bican’a yoğun ilgi gösterdi. Bican’a ziyaretlerinde, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, bazı milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer eşlik etti.

ESNAF İLE DÜZENLİ TOPLANTILAR YAPILACAK

Güzelyurt’taki sanayici ve esnafın sorunlarını dinleyerek projelerini aktarma fırsatı bulan Osman Bican, bölge halkına bu konuda bilgiler verdi. Özellikle Güzelyurt Sanayi Bölgesi’nde yaşanan park yeri sorununun bir kangrene dönüştüğünün altını çizen Osman Bican, göreve geldikten sonra ilk gündeme alacakları konulardan birisinin bu olduğunu ifade etti. Bölgede temizlik ve düzen çalışması yapılması gerektiğine de işaret eden Bican, esnafın müşterilere daha rahat hizmet verebilecek ortam yaratılması için çalışacaklarını vurguladı. Yeni alanların yaratılabilmesi için vizyon geliştireceklerinin altını çizen Bican, Güzelyurt esnafıyla düzenli bir şekilde toplantılar yapacaklarını ve bu yolla sorunların anında tespit edilip çözüm bulacaklarını aktardı.

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