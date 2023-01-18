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Güzelyurt Çamurova’da 30 Ocak-3 Şubat arası atış eğitimi yapılacak

18 Ocak 2023 Çarşamba 17:29
Güzelyurt Çamurova’da 30 Ocak-3 Şubat arası atış eğitimi yapılacak

 Güzelyurt Çamurova’da hava savunma silahları ile atış talimi yapılacağından 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında atış bölgesine girilmesi yasak olacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı açıklamasında, bahse konu tarihlerinde 08.00 - l8.00 arasında Çamurova Hava Savunma Atış Alanı'nda hava savunma silahlarıyla atış yapılacak.

Girilmemesi gereken bölgelerin sınırları ise şu şekilde açıklandı:

"Batıda Kum Tepe'den Başak Mevki hattı; Doğuda Kumköy Helikopter Pisti - Yayla 500 metre güney hattı; Kuzeyde Başak Mevki 500 metre güney batısı, Yayla 500 metre güney hattı; Güneyde Kum Tepe Kumköy Helikopter Pisti hattı."

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