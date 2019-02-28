Güzelyurt Belediyesi’nin işyerlerine yönelik denetimleri sürüyor

Güzelyurt Belediyesi Kolluk ve Sağlık Birimi, denetim kuruluşu ile birlikte kasap, restoran ve fırın gibi halk sağlığını doğrudan etkileyen işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediyesi Kolluk Birimi 25-26 ve 27 Şubat tarihlerinde gece de olmak üzere, gün içerisinde denetim kapsamındaki işletmelerin kalite ve hijyen gibi kontrollerini yaptı.

3 gün süren denetimlerde fırınlar, cafe ve restorantların özellikle mutfak bölümleri/imal yerleri titizlikle incelenerek, kurallara aykırı olan uygulamalar için uyarı yapılarak rapor tutuldu.

ÖZÇINAR: “EKİPLERİMİZ TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için zabıta ekiplerinin büyük bir titizlikle çalıştığını belirterek, denetimlerin kent genelinde yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Halk sağlığını doğrudan etkileyen unsurların göz ardı edilemeyeceğine dikkat çeken Özçınar, zabıta ekiplerinin gerekli gördükleri hususlarda uyarı yaptığını ve bunların takipçisi olacaklarını belirtti.

Yapılan denetimlerin, işletme sahiplerini de sağlıklı koşullarda hizmet vermeye doğru yönlendirdiğine işaret eden Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, denetimlerin tüm sektörler bazında devam edeceğini vurguladı.



