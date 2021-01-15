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Güzelyurt Belediyesi’nde bazı ihale sözleşmeleri imzalandı

Güzelyurt Belediyesi, devam eden yatırımlar çerçevesinde bazı ihale sözleşmeleri imzaladı.

15 Ocak 2021 Cuma 18:06
Güzelyurt Belediyesi’nde bazı ihale sözleşmeleri imzalandı
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GÜZELYURT BELEDİYESİ’NDE BAZI İHALE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Güzelyurt Belediyesi, devam eden yatırımlar çerçevesinde bazı ihale sözleşmeleri imzaladı.

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Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin geçen Ekim ayında çıktığı “Belediye Sınırları İçerisinde Asfalt Kaplama İşleri İhalesi, Bostancı Şube Binası Projesi Yapım İşleri İhalesi ve Kent Park Kafe Projesi Yapım İşleri İhalesi”ni alan şirketlerle sözleşmelerine bugün imzalar atıldı.

Güzelyurt Belediyesi toplantı salonunda yer alan imza törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi Kira ve İhale Komisyon üyeleri Mustafa Momin, Coşkun Talihsiz, Uğur Saygılı, Gersa Construction Ltd. Direktörü Savaş Gerçek ve Capiton Construction Ltd. yetkilisi Nejat Hatipoğlu katıldı.

Yüklenici olarak, Belediye Sınırları İçerisinde Asfalt Kaplama İşleri İhalesini alan Capiton Construction Ltd. yetkilisi Nejat Hatipoğlu ve Bostancı Şube Binası Projesi Yapım İşleri İhalesi ile Kent Park Kafe Projesi Yapım İşleri İhalesini alan Gersa Construction Ltd. Direktörü Savaş Gerçek sözleşmelere imza koydu.

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