banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.722
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8138
EURO
6.6449
İçki hırsızlığı
İÇKİ HIRSIZLIĞI
Dükkan açma ve hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döne Şah hayatını kaybetti
DÖNE ŞAH HAYATINI KAYBETTİ
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Güzelyurt Belediyesi yeniyıl tedbirleri

Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde belediye tarafından sunulan hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler alınarak, nöbetçi ekiplerin devreye konulduğunu bildirdi.

Güzelyurt Belediyesi yeniyıl tedbirleri

Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde belediye tarafından sunulan hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ilave tedbirler alınarak, nöbetçi ekiplerin devreye konulduğunu bildirdi.

27 Aralık 2019 Cuma 11:36
Güzelyurt Belediyesi yeniyıl tedbirleri

Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik hizmetleri normal programında devam ettirilecek; işyeri  ve  konutların  evsel  atıkları  tatil  süresince  normal  program aksatılmadan kaldırılacak ve normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilecek, ayrıca herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.
Defin  hizmetinin de aksamadan verilmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacıyla nöbetçi kolluk ekiplerinin görevlendirildiği de kaydedildi.
Belediye mezbahasında kesimler rutin olarak devam edecek, kesimhane 1  Ocak  Çarşamba  günü  kapalı  olacak  ve  2  Ocak  Perşembe  günü  normal programına devam edecek.

banner317
Ayrıca,  Merkez Tartı ve Cypfruvex Tartı Merkezi 1 Ocak’ta kapalı olacak,  2 Ocak  Perşembe  günü  normal    programına  devam  edecek. 
Açık Pazar 28 Aralık Cumartesi günü açık olacak.
Tatil  süresince oluşabilecek taleplere 0542 888 8101 numaralı telefondan cevap verileceği de kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 27.12.2019 16:20
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Belediyesi Yeniyıl Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hür İş: “idm Fonunda Biriken Paranın Büyük Bir Kısmına El Konulmak İstenmesinden Rahatsızlık Duyuyoruz”
Hür İş: “idm Fonunda Biriken Paranın Büyük Bir Kısmına El Konulmak İstenmesinden Rahatsızlık Duyuyoruz”
Planlı Gelişim İnsiyatifi Ve Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı
Planlı Gelişim İnsiyatifi Ve Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı
Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı
Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi
Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti
Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin İlk Asgari Ücretini Belirlemek Üzere İlk Toplantısını Yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin İlk Asgari Ücretini Belirlemek Üzere İlk Toplantısını Yaptı
Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı
Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Asfalt Yama Ve Drenaj Sisteminin Temizlenmesi Projesi İçin İmzalar Atıldı
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Asfalt Yama Ve Drenaj Sisteminin Temizlenmesi Projesi İçin İmzalar Atıldı
Tüketiciler Derneği 2. El Araç İthalatının Yasal Denetim Altında Alınmasını İstedi
Tüketiciler Derneği 2. El Araç İthalatının Yasal Denetim Altında Alınmasını İstedi
DAÜ’de akademik personel ile toplu iş sözleşmesi imzalandı
DAÜ’de akademik personel ile toplu iş sözleşmesi imzalandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim