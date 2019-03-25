Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi üyelerine gezi



Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi “Yaşlılar Haftası” nedeniyle üyelerine yönelik düzenlediği gezinin ilk etabını 22 Mart Cuma günü gerçekleştirdi..Yaklaşık 1600 üyesi bulunan Sosyal Hizmet Birimi gezilerini 3 etapta tamamlayacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk etap Bostancı, Güneşköy, Yayla, Yuvacık, Akçay, Zümrütköy, Serhatköy, Şahinler, Mevlevi, Gayretköy ve Kalkanlı köylerinde bulunan üyelerden oluştu.Açık Pazar önünde toplanan 9 otobüs saat 09.30’da Girne’ye hareket etti. Program kapsamında Girne Pound Plus’da alışveriş yapan üyeler burada kendilerine ikram edilen kahvelerini yudumladılar.



Güzel bir gün geçiren üyeler, daha sonra Acapulco Otel’e öğle yemeğine götürüldü.Yemeğe Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, Belediye Meclis Üyeleri ve görevli personel katıldı.



Özçınar üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Sosyal Hizmet Birimi’nin 1999 yılında oluşturulduğunu anımsatarak, 50 üye ile başlayan Birimin bugün 1600’lere ulaşmasının bir başarı olduğunu vurguladı.



Sosyal Hizmet Birimi’nin yılın 12 ayı çalışmalarını sürdürmesinde gönüllü olarak görev yapan personele teşekkür eden Özçınar, Birim üyelerine sağlıklı güzel günler diledi.Otel’de müzik eşliğinde yemeklerini yiyen üyeler için birde piyango çekilişi yapıldı.



Sosyal Hizmet Birimi Güzelyurt üyelerinden oluşacak etkinliğin ikinci etabını 29 Mart Cuma Günü gerçekleştirecek.



