Güzelyurt Belediyesi personeline, AB projesi kapsamında teknik eğitim verildi

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan suyun tarım amaçlı yeniden kullanımı projesinin sonuna gelindiği ifade edilerek, tesisin yapımının Mart 2020’de tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında, Müşavir Firma Konsorsiyumu EGIS-TEMPO tarafından Güzelyurt Belediyesi personeline, “FIDIC Sözleşme Koşullarına Göre Sözleşmelerin Kontrollüğü ve Yönetimi” eğitimi verildiği belirtildi.





