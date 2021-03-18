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Güzelyurt Belediyesi personeline, AB projesi kapsamında teknik eğitim verildi

Güzelyurt Belediyesi’nin Avrupa Birliği finansmanlığında yürüttüğü Güzelyurt Arıtma Tesisi’nde arıtılan suyun tarımsal amaçlı yeniden kullanılmasını öngören proje kapsamında personele teknik eğitim verildi.

18 Mart 2021 Perşembe 15:00
Güzelyurt Belediyesi personeline, AB projesi kapsamında teknik eğitim verildi
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Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan suyun tarım amaçlı yeniden kullanımı projesinin sonuna gelindiği ifade edilerek, tesisin yapımının Mart 2020’de tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, proje kapsamında, Müşavir Firma Konsorsiyumu EGIS-TEMPO tarafından Güzelyurt Belediyesi personeline, “FIDIC Sözleşme Koşullarına Göre Sözleşmelerin Kontrollüğü ve Yönetimi” eğitimi verildiği belirtildi.

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Güzelyurt Belediyesi ve Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve Müşavir Ekip Lideri Yardımcısı Hakan Bezirci tarafından verilen eğitime, Güzelyurt, Girne, Lefke, Değirmenlik, İskele, Yeni Erenköy Belediyesi teknik personelleri ve Belediyeler Birliği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Merih Beydola katıldı. 

 

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Son Güncelleme: 18.03.2021 16:06
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