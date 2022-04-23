Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar 23 Nisan etkinliklerine katıldı
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar 23 Nisan etkinliklerine katıldı
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.
23 Nisan 2022 Cumartesi 16:15
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törende Anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, günün önemi ile ilgili konuşma yapıldı ve şiirler okundu.
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