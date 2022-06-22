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Güzelyurt atık su arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması için temeller atıldı

22 Haziran 2022 Çarşamba 15:45
Güzelyurt atık su arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması için temeller atıldı

 Güzelyurt atık su arıtma tesisinin kapasitesini yaklaşık ikiye katlayacak Avrupa Birliği destekli projenin temel atma töreni yapıldı.

 Güzelyurt ve Bostancı’nın yüzde 95 atık suyunun arıtılıp sulama maksatlı çiftçilerin kullanımına bırakılan tesis 2012’de devreye girmişti, tesise gelen atık suyun kapasiteyi zorlayacağı heaplamaları üzerine kapasite artırımına gidildi.

 Tesisin kapasitesi günde 135 tondan 260 tona çıkarılması için 4 havuz ve iki bananın yanında, en büyük gideri olan elektrik tüketiminin de karşılanabilmesi için atıktan elektrik üretecek bir de tesis yapılacak.

 -Özçınar

 Temel atma töreninde yaptığı konuşmada Güzekyurt Belediye Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, atık suyun arıtılıp tarım için kullanılmasının, belediye başkanlığı görevini almadan rüyalarından biri olduğunu belirtti.

 Tesis için çalışmalara başlandığında, “koku yaratacağı ve yarar sağlamayacağı” düşüncesinin yaygın olduğunu, bunun nedeninin de Ercan Havalimanı  bölgesinde hakim olan kokunun yarattığı önyargı olduğunu, eğer bu tesis yapılmış olmasaydı bugün Güzelyurt’un atık su kokusunun yaygın olduğu atık suyun denizine bırakıldığı bir şehir olacağını belirtti.

 Özçınar, önemli olanın “kullanan öder prensibi ile tesisi sürdürülebilir kılmak” olduğunu, bundan sonra atılması gereken adımım isale hattının genişletme olması gerektiğini, çiftçilerden su için taleplerin geldiğini beklentilerinin bulunduğunu belirtti.

 -Björnsson

 Projeyi finanse eden Avrupa Birliği adına, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Sorumlusu Kjartan Björnsson, atık suyun yeraltı su kaynaklarını kirletmesinin önüne acil bir şekilde geçilmesi gerektiğinden, atık su tesisinin yapımına 2012’de onay verdiklerini kaydetti.

 Atık su tesisi ile Güzelyurt bölgesine döşenen 60 kilometrelik kanalizasyon hattının çok önemi bir iş başardığına inandıklarını belirten Björnsson, ilk etapta kanalizasyon şebekesi hariç inşa edilen tesisin 4, kapasite artırımı projesinin de maliyetinin 3.5 milyon Euro olduğunu, çalışmaların 14-15 ay süreceğini tahmin ettiklerini kaydetti. 

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Björnsson, Kıbrıslı Türklere yönelik desteğin amacının, yerel altyapıyı güçlendirerek adanın yeniden birleşmesine yardımcı olmak olduğunu, proje ile bölge halkının atık su arıtma ihtiyacının karşılanmasının yanında tesisten çıkan suyun 2020’den itibaren tarımda kullanıldığını bunun da 2.7 milyon Euroluk bir yatırılma başarıldığını belirtti.

 Kjartan Björnsson ayrıca, altyapı projeleri doğru bir şekilde yapılıp çalıştırıldığında, AB destekli bu projelerin, sürdürülebilir bir yapı oluşturma yolunda önemli katkıda bulunacağını kaydetti.

 -Prieto

 AB destekli projelerin Kuzey Kıbrıs’ta uygulanmasından sorumlu olan Birleşmiş Milletler kalkınma Programı adında Alexandre Prieto, UNDP’nin adadaki çalışmalarının en önemli ayaklarından bir tanesinin de yaşam kalitesinin arttırılması için, yerel halka altyapının geliştirilmesi için destek vermek olduğunu belirtti. 

Prieto, projenin Kıbrıs’ta ekolojik dengenin, halkın ihtiyaçları da gözetilerek korunabileceğinin gösterilmesi açısından  önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

UNDP’nin iklim değişikliği konusunda ortaya konan çalışmaları da desteklediğine işaret eden Prieto, sıfır karbon ve iklim değişikliğine hazırlıklı bir ada için Kıbrıs’taki toplumlarla işbirliğini arttırmayı istediklerini de belirtti. 

-Yengin 

Güzelyurt Belediyesi teknik personelden Erhan Yengin, TAK’a verdiği bilgide, atık suyun tarımda kullanılması için yapılan tasarının bin dönümü kapsadığını, tesiste Güzelyurt (bağlı bulunan bölgeler hariç) ve Bostancıdan çıkan atık suyun yüzde 90-95’inin bu tesiste arıtılıp tarımda kullanılmak üzere gölete aktarıldığını belirtti.

 -Gelibolu 

Çevre Mühendisi Nuray Oruçtut Gelibolu ise kapasite artırımı projesinde 4 havuz, iki bina bir de tesisin enerji tüketimini karşılamak maksadıyla çıkan atıktan elektrik üretilecek bir tesis bulunduğunu belirtti. 

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Son Güncelleme: 22.06.2022 16:18
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