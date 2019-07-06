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Güzelyalı Halk Plajı ağaçlandırıldı

Güzelyalı Halk Plajı ağaçlandırıldı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:49
Güzelyalı Halk Plajı ağaçlandırıldı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Lapta Belediyesi işbirliği ile Lions Kulüpleri Toplumsal Kalıcı Miras ve Çevre Projesi (Lions  Community Legacy Project) etkinlikleri çerçevesinde Güzelyalı Halk Plajı ağaçlandırıldı. Araziye peyzaj planındaki konumlara göre kulüp tarafından temin edilen palmiye ağaçları, alıç ve mevsimlik çiçekler ekildi.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, fidan dikim etkinliğine kulüp başkanı Levend Şenyüz, kulüp üyeleri, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve belediye çalışanları katıldı.

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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levend Şenyüz etkinlikte şunları söyledi:
“Lapta Belediye’sine bu plaj tesislerini (Lions  Community Legacy Project) - Lions Kulüpleri Toplumsal Kalıcı Miras ve Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Güzelyalı Halk Plajını ağaçlandırmamıza müsaade ettiği ve işbirliği için teşekkür ederiz. Burası artık bizim evimizin bahçesi… Her zaman temiz ve yeşil kalması için sahipleneceğiz.” 

Levend Şenyüz, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a plaket takdim ederken, fidanların temini ve organizasyonu üstlenen kulüp hizmetleri çevre komite üyesi Hazine Öztürk’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Aktuğ da, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levend Şenyüz’e teşekkür plaketi takdim etti.

Son Güncelleme: 06.07.2019 15:43
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