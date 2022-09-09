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Güzel Sanatlar Müzesi Restore Edilerek Turizme Kazandırılacak

09 Eylül 2022 Cuma 12:45
Güzel Sanatlar Müzesi Restore Edilerek Turizme Kazandırılacak

 Latomia House olarak bilinen Güzel Sanatlar Müzesi restore edilerek turizme kazandırılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ile iş kadını  Yağmur Özyalçın arasında Güzel Sanatlar Müzesi’nin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını içeren bir protokol imzalandı.

Protokole Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yağmur Özyalçın imza koydu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün yıllarca atıl duran tarihi yerin tekrar ülke turizmine kazandırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesine fayda sağlayacak her türlü projeye katkı koyacaklarını da söyledi.

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Son Güncelleme: 09.09.2022 17:49
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