“Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” 17 Kasım’da açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin yer alacağı “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nin açılışı 17 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Heykel sanatçılarının eserlerinin yer alacağı “Karma Heykel Sergisi” ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı İsmail Gündoğan’ın üretimlerinden oluşan “Gemi Modelleri Sergisi”nin açılışları da, 17 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

Kazakistan Cumhuriyeti sanatçıları Rakhat Saparalıyeva ve Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları “Hafıza” ile “Dünyamız” adlı kişisel sergileri de, 17 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Sergilerin açılışını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı belirtildi.