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Güz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 15 Eylül-1 Ekim arası yapılacak

2020 - 21 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 15 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında, İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavlarının ise 20 Eylül’de yapılacağı bildirildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 17:30
Güz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 15 Eylül-1 Ekim arası yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilgililerin 6 -10 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği belirtilerek dıştan bitirme sınav merkezleri şöyle açıklandı:

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“İlkokul Dıştan Bitirme: Atatürk İlkokulu – Lefkoşa, Ortaokul Dıştan Bitirme: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa, Lise Dıştan Bitirme: Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa, Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa, Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa, Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme: Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa”

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Son Güncelleme: 27.08.2021 17:40
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