banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre ve hellim
Cenevre ve hellim
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin çıldırması!
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin...
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
banner376

Güvercinlik'te “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı yapıldı

01 Nisan 2021 Perşembe 18:30
Güvercinlik'te “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı yapıldı
banner337

BAŞBAKAN SANER: “KKTC EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI KOYACAK”

TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: “HEDEFİMİZ; ÜRETEN, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN, YATIRIMCI ÇEKEN BİR KKTC”

Güvercinlik’te kurulacak “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı Başbakan Ersan Saner ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla yapıldı.

Tanıtımda, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı.

Türkiye’den gelen ekibe, sanayi bölgesi alanı içindeki proje hakkında sunum yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Güvercinlik Sanayi Bölgesinin sunumunu yaptı, ülkedeki sanayi bölgeleri hakkında bilgi verdi.

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, teknik bilgileri verdi.

OKTAY: “KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KKTC İSTİYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada, KKTC’ye TRT’nin yaptığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası için geldiklerini, gelmişken de var olan yoğun projeleri ele aldıklarını söyledi.

Oktay, Türkiye olarak üreten, kendi ayakları üzerinde duran, yatırım ve istihdam yaratan, dış yatırımcıları çeken bir KKTC istediklerini vurguladı.

Bugün tanıtımı yapılan sanayi bölgesiyle de KKTC’de olanın en iyisini ve en modernini yaratacaklarını ifade eden Oktay, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede ve dünyada örnek olan sanayi bölgesi tecrübesini KKTC’ye yansıtmak istediklerini söyledi.

banner341
Teşvik sistemi ile birlikte kamu-özel sektör iş birliğinde çalışarak kalkınma olabileceğini, kamuya istihdamla bunun olmayacağını ifade eden Oktay, ortak hedefin üreten, yatırım yapan, ihracat yapan bir KKTC olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak altyapı, plan, proje, gümrük altyapısı ve yönetim tecrübelerini buraya yansıtacaklarını ifade eden Oktay, yatırım istihdam ve ihracata işaret etti, sanayicinin söz sahibi olacağı bir sanayi bölgesi hayata geçirileceğini söyledi.

“CAZİBE MERKEZİ”

“Burayı bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz” diyen Oktay, Türkiye’deki sanayi bölgelerinden örnek verdi, hedef ve ortak amacın burayı iş birliğiyle cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirtti.

Sanayiden sorunlu bakanların da yakınen çalıştığını ifade eden Oktay, arzularının, bu projenin hayat bulması için gerekli yasanın da bir an önce yenilenmesi olduğunu vurguladı.

Altyapı yatırımlarının bürokrasiye boğulmadan yapılmasının önemine işaret eden Oktay, “Üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs istiyoruz” dedi.

Oktay, 5+BM toplantısına giderken ayakları üzerinde duran, üreten, bağımsız Kıbrıs için güçlü olmak zorunda olduklarını da vurguladı.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, sanayi bölgesinin KKTC ekonomisine ciddi katkı koyacağına inanç belirtti.

KKTC’nin rekabetçi bir anlayışla dış pazar da bularak Türkiye’nin desteğiyle güçlü bir noktaya geleceğine vurgu yapan Saner, organize sanayi bölgesi tecrübesini KKTC ile paylaşan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Saner, bugünün Kıbrıs’ta Rumların sorunları başlattığı gün olduğuna da işaret ederek, bu gece galası yapılacak dizide, Kıbrıs sorununun nerede başladığının ve bugüne nasıl gelindiğinin anlatılacağını, dizinin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Saner, diziyle, olayların 1974’te değil 1950’lerden başladığının anlatılacağını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 01.04.2021 18:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 32'si yerel 40 yeni vaka
KKTC'de 32'si yerel 40 yeni vaka
KKTC Merkez Bankası TL mevduatların faiz oranlarını yükseltti
KKTC Merkez Bankası TL mevduatların faiz oranlarını yükseltti
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
LAÜ Öğretim Görevlisi Bilmez, otizmde erken ve yoğun davranışsal müdahalenin önemine dikkat çekti
LAÜ Öğretim Görevlisi Bilmez, otizmde erken ve yoğun davranışsal müdahalenin önemine dikkat çekti
Geçitkale çemberinde korkutan kaza!
Geçitkale çemberinde korkutan kaza!
Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı
Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı
DAÜ Rektörü Hocanın, MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi verdi
DAÜ Rektörü Hocanın, MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi verdi
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Sigortalarda sağlık karnesi kalktı, işlemler elektronik ortamda yapılacak
Sigortalarda sağlık karnesi kalktı, işlemler elektronik ortamda yapılacak
6 sendika 8 Nisan’da genel grev ve Meclis önünde eylem yapacak
6 sendika 8 Nisan’da genel grev ve Meclis önünde eylem yapacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim