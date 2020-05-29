Güvercinlik Kavşağı'nda feci kaza!

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Güvercinlik Kavşağı'nda bugün 15.30 sularında feci bir kaza meydana geldi. 2 Kişi yaralandı tır sürücüsünün durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, seyir halinde giden EU 302 Plakalı tırın seyir halinde giden beyaz salon araca çarpıp sağ şeride geçmesiyle karşıdan gelen LV 486 plakalı kamyon ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada beyaz salon aracı kullanan sürücünün kadın ve hamile olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldılar. (MHA)