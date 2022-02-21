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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye’de gerçekleştirilen maraton şampiyonası başarısı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu tarafından, Trabzon'da 20 Şubat'ta düzenlenen 21 km. Türkiye Yarı Maraton Şampiyonasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli P. Muk. Çvş. Hakan Tazegül, kendi yaş grubunda (40-44 yaş kategorisi)  son 13 yılın en iyi derecesini (1 saat 10 dakika 25 saniye) elde ettti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 10:30
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye’de gerçekleştirilen maraton şampiyonası başarısı

Tazegül, kürsüde KKTC Bayrağını dalgalandırdı.

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GKK, Tazegül’ü kutlarken, 19 Mayıs’ta Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası Finalinde başarılarının devamını diledi.

Trabzon'da düzenlenen 21 km. Türkiye Yarı Maraton Şampiyonasında, 8 takım arasında ise TSK Spor Gücü Komutanlığı 1'inci oldu.

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Son Güncelleme: 21.02.2022 11:39
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