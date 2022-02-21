Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye’de gerçekleştirilen maraton şampiyonası başarısı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu tarafından, Trabzon'da 20 Şubat'ta düzenlenen 21 km. Türkiye Yarı Maraton Şampiyonasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli P. Muk. Çvş. Hakan Tazegül, kendi yaş grubunda (40-44 yaş kategorisi) son 13 yılın en iyi derecesini (1 saat 10 dakika 25 saniye) elde ettti.