banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1183
ALTIN
482.969
DOLAR
7.9191
STERLİN
10.2523
EURO
9.2695
Arıklı artık saçmalıyor!
Arıklı artık saçmalıyor!
Bu düzen değişmeli
Bu düzen değişmeli
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Halkta Denktaş’a talep yok
Halkta Denktaş’a talep yok
banner376

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2020 Yılı Sonbahar celbi olarak pazartesi günü Gülseren Eğitim Merkezi’ne katılacak olan yükümlülerin  PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

15 Ekim 2020 Perşembe 14:48
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru
banner337
banner351

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle:

“1. 59/2000 Sayılı Askerlik Yasası kapsamında, Asal Ve Seferberlik Şube Müdürlüğünce Sevk Belgesi teslim edilen yükümlüler, 2020 Yılı Sonbahar celbi olarak 19 Ekim 2020 tarihinde Gülseren Eğitim Merkezi’ne katılacaktır.

banner341
2. 2020 Yılı Sonbahar Celbi yükümlülerin, celbe katılmadan önce KKTC Sağlık Bakanlığınca Lefkoşa Fuar Alanı, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Girne Limanı’nda oluşturulan Covid-19 pandemi merkezlerinde, kendilerine SMS ile bildirilen randevu zamanına göre PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

3. Yükümlülerin, eğitim merkezine gelirken Covid-19 pandemi tedbirlerine uymaları, maske takmaları ve sevk belgeleri ile birlikte PCR test sonucunu içeren belgeyi ibraz etmeleri önem arz etmektedir.”

banner360
Son Güncelleme: 15.10.2020 15:08
Anahtar Kelimeler:
2020 Yılı Sonbahar CelbiGülseren Eğitim MerkeziPcr TestiKktc Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu'ndan açıklama
Ataoğlu'ndan açıklama
600 Bin TL’lik çekiliş ‘çıkana kadar’
600 Bin TL’lik çekiliş ‘çıkana kadar’
Girne Belediyesi kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları başlattı
Girne Belediyesi kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları başlattı
DAÜ-SEN’den çağrı
DAÜ-SEN’den çağrı
Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi'ni tamamladı
Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi'ni tamamladı
DP ağır yaralı!..
DP ağır yaralı!..
Slow Food Salamis : "Kanseri yüzde 50 önleyebiliriz"
Slow Food Salamis : "Kanseri yüzde 50 önleyebiliriz"
ZMO: "Yerel tarımsal ürünler ve buna bağlı gıda üretiminin önemi her geçen gün artıyor"
ZMO: "Yerel tarımsal ürünler ve buna bağlı gıda üretiminin önemi her geçen gün artıyor"
Kamusen 2. tur öncesi Cumhurbaşkanı adaylarına başarı diledi
Kamusen 2. tur öncesi Cumhurbaşkanı adaylarına başarı diledi
KITOB: "Toplumunun sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphemiz yok"
KITOB: "Toplumunun sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphemiz yok"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim