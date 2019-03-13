Güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti

GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI ANBEAN KAYDETTİ
Salamis Yolu üzeri trafik ışıkları mevkinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Geçtiğimiz Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gecede saat 01.35 sıralarında Salamis yolunda güney istikametine doğru seyir halinde olan Halim Serkan Nebil yönetimindeki KC 787 plakalı van araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan ağaca ardından park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.
Kaza sonucunda sürücü Halim Serkan hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)