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Güvenir, “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” kitabını Tatar’a sundu

Gazeteci-yazar Osman Güvenir, “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” adlı biyografik kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazeteci-yazar Osman Güvenir, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yazmış olduğu tarihsel, anısal, siyasal ve sosyal içerikli “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” başlıklı...

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:30
Güvenir, “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” kitabını Tatar’a sundu
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Gazeteci-yazar Osman Güvenir, “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” adlı biyografik kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazeteci-yazar Osman Güvenir, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına yazmış olduğu tarihsel, anısal, siyasal ve sosyal içerikli “Rauf Raif Denktaş ‘Var Olma Savaşım’” başlıklı biyografik kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Güvenir’e böyle önemli bir çalışma ile Kıbrıs Türk tarihine yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
 

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Son Güncelleme: 20.01.2021 18:54
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