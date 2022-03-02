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Güven oylaması yarın

MECLİS, GÜVEN OYLAMASI VE BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ GÜNDEMİYLE YARIN TOPLANACAK

02 Mart 2022 Çarşamba 09:30
Güven oylaması yarın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu için Güven oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle yarın toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Zorlu Töre başkanlığında, saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde Bakanlar Kurulu için Güven oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, Hükümet Programı görüşmeleri için pazartesi sabahı başlayan toplantısı ertesi gün saat 03.00’te tamamlamıştı.

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Anayasa  ve Meclis İç Tüzüğü gereğince, Hükümet Programı’nın güven oylaması için  program üzerindeki görüşmelerin üzerinden bir tam gün geçmesi gerektiğinden oylama yarın yapılacak.
Pazartesi yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı Seçimlerinin de perşembe günkü birleşime bırakılmasına ilişkin mutabakata varılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 02.03.2022 10:21
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