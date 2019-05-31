Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin güven oylaması yarın yapılacak.

Meclis Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da güven oylaması için olağanüstü toplanacak.

Hükümet programıyla ilgili görüşmelerin dün gece yarısından önce tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu için güven oylaması bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

UBP-HP KOALİSYON HÜKÜMETİ MECLİS’TE 30 KOLTUĞA SAHİP…

Cumhuriyet Meclisi’nde halen UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Dörtlü koalisyonun istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Mayıs’ta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Tatar da tüm partilerle yaptığı görüşmelerin ardından HP ile kurduğu kabinenin listesini 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na sunmuştu.