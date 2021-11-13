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Güven oylaması bugün yapılacak

Meclis Genel Kurulu güven oylaması için bugün olağanüstü toplanacak.

13 Kasım 2021 Cumartesi 10:35
Güven oylaması bugün yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetinin güvenoylaması için bugün olağanüstü toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetinin güven oylaması için saat şu sıralarda toplanması bekleniyor .

Açık yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının, ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

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Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor. Yeni hükümetin programı, 8 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’nda okunmuş, dün de görüşülmüştü. Genel Kurul’da söz alan muhalefet milletvekilleri, görüş, öneri ve eleştirilerini paylaştı…

Başbakan Faiz Sucuoğlu da yasa tasarısının bugün Meclis’ten geçmesi ve bütçenin de çok hızlı şekilde oylanması konusunda mutabakat olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, aylardır açılmayan Meclisin de göreve başlamasının önemini vurgulayarak, hedeflerinin 23 Ocak seçimlerinde iktidara gelmek olduğundan, sunulan hükümet programının, 4-5 yıl görevde kalacak şekildeki hazırlığın bir özeti olduğunu kaydetti. Sucuoğlu, sıkıntılı bir süreçten geçildiğinin doğru olduğunu fakat UBP’nin bu süreçlerde her zaman başarılı olduğunu söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuşmasında, Türkiye ile ilişkilerin önemine de değindi. Sucuoğlu, “Bizim Anavatan ile ilişkilerimiz en üst seviyede devam edecek. Size de tavsiye ederim” dedi.

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Son Güncelleme: 13.11.2021 13:04
Anahtar Kelimeler:
Güven OylamasıMeclis
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