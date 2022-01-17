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Güven: “Göç yasasını getireni de geçireni de unutmadık”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili adayı Aziz Güven, kamuoyunda “Göç Yasası” olarak da bilinen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nı getireni de geçireni de unutmadıklarını söyledi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:00
Güven: “Göç yasasını getireni de geçireni de unutmadık”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili adayı Aziz Güven, Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi aracılığıyla “Göç Yasası” ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, “Biz emekçiler bilmeliyiz ki çıkarlarımız ortaktır ve emek düşmanı bu yasaya yönelik mücadelemizi de ortaklaştırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Göç Yasası”nın 2008 yılında CTP tarafından geçirilen “Sosyal Güvenlik Yasası”nın ardından, yine CTP tarafından hazırlandığını aktaran Güven, ancak sonrasında CTP’nin hükümetten çekilmesinin ardından UBP tarafından Meclis'te yasalaştırıldığını kaydetti.

“Unutulmaması adına tekrar altını çizmekte fayda var ki, CTP ve UBP, TC tarafından ülkemize dayatılan neo-liberal politikalar bağlamında halkın aleyhine yönelik birlikte hareket etmiş ve bu yasa bu şekilde geçirilmiştir.” ifadelerini kullanan Güven, Bağımsızlık Yolu olarak, toplumsal muhalefetin birçok bileşeni gibi bu yasayı getireni de geçireni de unutmadıklarını belirtti.

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Bağımsızlık Yolu olarak “Göç Yasası”na karşı olduklarını ve bu yasanın, kamu çalışanlarının işe girişteki başlangıç maaşlarını aşağıya çekerek, kamuda emekçiler arasında “öncekiler”, “sonrakiler” ayrımını yarattığını belirten Güven, söz konusu yasanın bu alanda sendikalaşmanın, örgütlenmenin önünü tıkayarak sendikaların etkisizleşmesine, gençlerinse ülkede yaşayamaz ve göç edecek duruma gelmesine yol açtığını kaydetti.

“BUGÜN KAMUDA AYNI İŞİ YAPANLAR AYNI ÜCRETİ ALMIYOR”

Açıklamasında, “Bugün kamuda aynı işi yapanlar aynı ücreti almıyor” ifadelerine de yer veren Güven, buna “Göç Yasası”nın sebep olduğunu, dolayısıyla bugün, kamu emekçilerinin haklarının geriletilmesinin, özel sektör emekçilerine de olumsuz yansıdığını bildirdi.


 

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Son Güncelleme: 17.01.2022 11:24
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